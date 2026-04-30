В школах введут новый предмет «ДНК России» о героях и ценностях

Светлана Стофорандова Журналист

Первыми этот курс в следующем году начнут изучать ученики пятых классов.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», сокращенно «ДНК России». Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

На занятиях школьники будут изучать биографии и достижения выдающихся государственных и общественных деятелей, которые сыграли значительную роль в развитии страны.

«Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход», — отметил Кравцов.

С начала 2027 года предмет начнут изучать ученики пятых классов. Курс будет коротким и займет 17 учебных часов. С 2027/2028 учебного года уроки «ДНК России» станут обязательными для шестых и седьмых классов, а программа расширится до 34 часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оценки за поведение могут ввести во всех школах России с 2027 года. Сейчас эту методику проверяют в учебных заведениях семи регионов страны.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
