Кроме того, российские военнослужащие продвинулись в Красном Лимане и Константиновке.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, контроль над населенным пунктом был установлен в ходе наступательных действий российских подразделений.
Кроме того, за сутки наши войска освободили 35 зданий в Красном Лимане и уничтожили до 30 боевиков Вооруженных сил Украины. В Константиновке под контроль ВС РФ перешли свыше 100 зданий.
Также российские подразделения поразили места хранения и сборки дальнобойных беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны РФ сбили десять авиационных бомб, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты «Фламинго».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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