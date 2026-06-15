Российские военнослужащие освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, контроль над населенным пунктом был установлен в ходе наступательных действий российских подразделений.

Кроме того, за сутки наши войска освободили 35 зданий в Красном Лимане и уничтожили до 30 боевиков Вооруженных сил Украины. В Константиновке под контроль ВС РФ перешли свыше 100 зданий.

Также российские подразделения поразили места хранения и сборки дальнобойных беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны РФ сбили десять авиационных бомб, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты «Фламинго».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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