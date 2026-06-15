Незаметный пятый участник: умерла менеджер группы ABBA Герель Хансер

Умерла менеджер группы ABBA Герель Хансер

Ушла из жизни менеджер известной шведской группы ABBA Герель Хансер. Об этом сообщили сами участники коллектива на своих страницах в социальных сетях.

«С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине Герель Хансер. Мы потеряли нашего самого любимого друга и ближайшего коллегу. Эта утрата неизмерима», — написали музыканты.

Менеджер не дожила до своего 77-го дня рождения всего несколько дней. Она появилась на свет 21 июня 1949 года.

После новости о смерти Хансер поклонники группы отметили, что она была «незаметным пятым участником» участником ABBA.

Хансер пришла в компанию Sweden Music, которой принадлежала группа, в 1969 году. В пик популярности коллектива она сопровождала их на гастролях и контактировала со СМИ. А вскоре стала менеджером. Знали о ее существовании и фанаты. Она отвечала им на письма и помогала получить автографы своих подопечных.

Сами участники ABBA очень тепло относились к Хансер, считали ее близким другом и даже посвятили ей песню Sång Till Görel.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла американская актриса Энн Шедин. Ей было 77 лет. Больше всего она запомнилась зрителям по роли Кейт Таннер в сериале «Альф».

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