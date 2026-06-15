Незаметный пятый участник: умерла менеджер группы ABBA Герель Хансер

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Она не дожила до своего 77-го дня рождения всего несколько дней.

Умерла менеджер группы ABBA

Фото: legion-media/roger tillberg

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Умерла менеджер группы ABBA Герель Хансер

Ушла из жизни менеджер известной шведской группы ABBA Герель Хансер. Об этом сообщили сами участники коллектива на своих страницах в социальных сетях.

«С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине Герель Хансер. Мы потеряли нашего самого любимого друга и ближайшего коллегу. Эта утрата неизмерима», — написали музыканты.

Менеджер не дожила до своего 77-го дня рождения всего несколько дней. Она появилась на свет 21 июня 1949 года.

После новости о смерти Хансер поклонники группы отметили, что она была «незаметным пятым участником» участником ABBA.

Хансер пришла в компанию Sweden Music, которой принадлежала группа, в 1969 году. В пик популярности коллектива она сопровождала их на гастролях и контактировала со СМИ. А вскоре стала менеджером. Знали о ее существовании и фанаты. Она отвечала им на письма и помогала получить автографы своих подопечных.

Сами участники ABBA очень тепло относились к Хансер, считали ее близким другом и даже посвятили ей песню Sång Till Görel.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла американская актриса Энн Шедин. Ей было 77 лет. Больше всего она запомнилась зрителям по роли Кейт Таннер в сериале «Альф».

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