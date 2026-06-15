Израиль сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе

Израиль не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах обеспечения своей безопасности на границах. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

Он уточнил, израильская армия — ЦАХАЛ — не намерена отступать. В связи с чем Тель-Авив сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе.

«Премьер Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок», — процитировала Каца пресс-служба министерства обороны Израиля.

Оставаясь там, ЦАХАЛ может обеспечить защиту израильских населенных пунктов, которые граничат с этими странами, добавил чиновник.

Кац также заявил, что ранее Биньямин Нетаньяху донес данную позицию до президента США Дональда Трампа, а также до главы Пентагона Пита Хегсета.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что, несмотря на планы Вашингтона подписать мирное соглашение с Тегераном, ЦАХАЛ продолжит военную операцию против ливанской «Хезболлы». Тель-Авив не намерен отступать от своей цели — полного разоружения организации.

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