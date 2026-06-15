Лавров возложил венок к монументу Победы в Минске

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Церемония прошла во время визита главы российского МИД в Белоруссию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил венок к монументу Победы в центре Минска в рамках мероприятий, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Церемония состоялась во время государственного визита главы МИД РФ в Белоруссию. В республике у Лаврова запланированы встречи с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым и президентом страны Александром Лукашенко.

Монумент Победы в Минске был открыт к десятой годовщине освобождения Белоруссии от немецкой оккупации. Памятник посвящен воинам советской армии, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 1961 году у подножия монумента зажгли Вечный огонь.

Накануне в МИД России сообщили, что самолет Лаврова прибыл в аэропорт Минска. Во время визита российский министр должен обсудить с Лукашенко и Рыженковым совместные подходы к противодействию санкционному давлению и юридической агрессии Запада.

Ранее Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина и россиян с Днем России. В своем обращении белорусский лидер подчеркнул, что народы двух стран объединяют союзнические отношения, общая история, память о совместно пройденных испытаниях и достигнутых победах.

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