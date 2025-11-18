В Канаде отказались зарегистрировать бренд Zelenskyy

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 37 0

В заявке вся личная информация полностью совпадала с данными украинского президента.

Почему Канада отказала Зеленскому в регистрации бренда

Фото: Reuters/Alina Smutko

Канада отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в регистрации товарного знака Zelenskyy из-за того, что он не успел вовремя внести в заявку необходимые корректировки. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на изученные документы.

Судя по материалам, украинский лидер планировал через свой бренд продвигать различные услуги, в числе которых астрология, психология, помощь в надевании кимоно, проведение церемоний похорон и другое.

В документах были полные имя, фамилия и отчество, полностью совпадающие с данными главы киевского режима, а также адрес, указанный на официальном сайте его офиса в качестве домашнего. Однако Канада отказала бывшему комику в регистрации товарного знака.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Владимиру Зеленскому прочат скорую отставку из-за друга-взяточника. Уже названы гипотетические кандидаты в президенты Украины.

