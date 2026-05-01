«Канада над пропастью во лжи»: Захарова о попытке оправдать нациста Гунько

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Семья эсэсовца через суд требует вернуть фонд его имени в Университете Альберты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала попытку судебной реабилитации в Канаде украинского нациста Ярослава Гунько фразой «Канада над пропастью во лжи». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Канадский сериал с бандеровцем Гунькой в главной роли продолжается», — написала Захарова в личном блоге.

Поводом для этого стал иск сына 100-летнего эсэсовца (члена фашистской организации СС. — Прим. ред.). Он пытается через суд города Эдмонтона восстановить научно-стипендиальный фонд имени своего отца в Университете Альберты. Вуз закрыл эту структуру и вернул деньги семье после того, как чествование Гунько в канадском парламенте обернулось мировым скандалом.

Ярослав Гунько. Reuters / CBC / CTV

Захарова обратила внимание на абсурдность аргументов адвокатов. Защита утверждает, что служба Гунько в дивизии СС «Галичина» была безупречной, а сам он был просто 18-летним юношей, защищавшим Родину. При этом вуз якобы знал о прошлом мецената еще в 2019 году, но тогда экспертиза не нашла в его биографии военных преступлений.

«Ни раскаяния, ни сожаления о своем прошлом он (Гунько. — Прим. ред.) не испытывает. Суд используется для озвучивания утверждений, что он «находился на службе свободной и независимой Украины», — отметила Захарова.

Дипломат утверждает, что в Университете Альберты существует еще девять подобных фондов, названных в честь коллаборационистов, на общую сумму около миллиона долларов (более 70 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Захарова подчеркнула, что итоговое решение суда станет знаковым для всей правовой системы Канады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
