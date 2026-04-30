В одном взмахе плавника: на Балтике завершается операция по спасению кита Тимми

Животное поместили в специальную баржу.

Кита Тимми начали буксировать к акватории Северного моря

Крайне напряженная спасательная операция продолжается сейчас в Балтийском море. Горбатый кит, которого назвали Тимми, застрял на мелководье у берегов Германии. Спасатели специально вырыли канал, чтобы он сумел выйти в открытое море.

Гиганта весом 15 тонн несколько раз вытаскивали на глубину, однако он снова возвращался на мель. Теперь спасатели пробуют новый способ. Специально для кита они сделали баржу, погрузили Тимми внутрь, чтобы вывезти его подальше от берега.

Именно в таком надводном аквариуме его сейчас и буксируют в акватории Северного моря. Там Тимми отпустят и поставят трекер, чтобы наблюдать за всеми его передвижениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что кит смог уплыть в море после того, как застрял у берегов Германии. Спасательная операция длилась четверо суток. За это время специалисты вырыли канал длиной 50 метров, с помощью которого животное смогло выбраться во время отлива.

