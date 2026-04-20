Иран заявил об атаке на корабли США дронами после задержания судна

Тегеран пообещал продолжать отвечать на американское «пиратство».
Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Sha Dati
Иранские военные нанесли удары по американским кораблям с помощью беспилотников. Об этом 20 апреля сообщило агентство Tasnim.
По данным источника, инциденту предшествовала атака американцев на иранский контейнеровоз, который следовал из Китая в Иран.
«После нападения американцев на это судно иранские силы также атаковали несколько американских военных кораблей с помощью беспилотников», — говорится в сообщении.
Представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана подчеркнул, что Тегеран намерен продолжать отвечать на «пиратство» и атаки со стороны США.
В субботу, 18 апреля, центральное командование ВС США сообщило о перехвате 23 судов, связанных с Ираном, в рамках блокады Ормузского пролива. Американские силы обеспечивают блокаду судов, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о перехвате иранского грузового судна Touska, пытавшегося прорвать военно-морскую блокаду в Оманском заливе. По словам главы Белого дома, длина корабля достигала почти 274 метров, а его вес был сопоставим с авианосцем.
Американский лидер написал, что ракетный эсминец USS Spruance дал предупреждение остановиться, но иранский экипаж отказался подчиниться. В результате корабль США остановил судно, проделав дыру в его машинном отделении. В настоящее время Touska находится под контролем американской морской пехоты, а ее груз изучается. Ранее минфин США ввел санкции в отношении этого судна.
