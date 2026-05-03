Вучич заявил о пересечении точки невозврата в отношениях США и ЕС

Анастасия Федорова
По его словам, интересы сторон больше не совпадают, но важно сохранить рабочий формат взаимодействия.

Отношения США и Европейского союза достигли точки невозврата. Об этом 2 мая заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Informer TV.

По его словам, интересы сторон больше не совпадают, однако важно, чтобы взаимодействие не переросло в открытое ухудшение отношений.

«Теперь важно только, чтобы эти отношения не стали плохими. Важно, чтобы они оставались рабочими», — отметил политик.

Вучич также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. Он подчеркнул, что воспринимает такие сигналы всерьез.

По мнению сербского лидера, дальнейшее обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем может негативно сказаться на экономике и политике Сербии.

«Я не думаю, что для сербской экономики, для сербского хозяйства, да и для сербской политики в целом есть хоть что-то хорошее в том, чтобы эти отношения были очень плохими», — добавил он.

