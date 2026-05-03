Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 90 0

Трагедия произошла в деревне Чернево.

В Подмосковье погиб мужчина при атаке беспилотника

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

В Московской области в результате атаки беспилотника погиб 77-летний мужчина. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, трагедия произошла в деревне Чернево Волоколамского округа.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Воробьев также уточнил, что силы ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотников над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации девяти дронов на подлете к столице.

С момента начала специальной военной операции территория России регулярно подвергается нападениям со стороны Вооруженных сил Украины. Противник применяет не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным районам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Атака беспилотников на Москву
2 мая
Собянин сообщил об уничтожении девятого БПЛА на подлете к Москве
2 мая
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
29 мар
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву
26 мар
Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
26 мар
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
26 мар
Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
25 мар
Силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников
21 мар
Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников
21 мар
Силы ПВО сбили еще пять беспилотников над Москвой
20 мар
Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:24
Дмитриев заявил о движении мира к крупнейшему энергетическому кризису в истории
0:42
Вучич заявил о пересечении точки невозврата в отношениях США и ЕС
0:22
На северо-западе Москвы обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны
0:02
Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ
23:42
Во Франции допустили дефицит пластиковых медицинских изделий
23:24
«Это фарс»: сенатор США не верит в окончание войны с Ираном

Сейчас читают

Секрет идеальной стирки: как вернуть полотенцам мягкость и чистоту
Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»
Умерла актриса из сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео