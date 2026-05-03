Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ
Трагедия произошла в деревне Чернево.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Московской области в результате атаки беспилотника погиб 77-летний мужчина. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, трагедия произошла в деревне Чернево Волоколамского округа.
«Мои глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава региона.
Воробьев также уточнил, что силы ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотников над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации девяти дронов на подлете к столице.
С момента начала специальной военной операции территория России регулярно подвергается нападениям со стороны Вооруженных сил Украины. Противник применяет не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным районам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 2 мая
- Собянин сообщил об уничтожении девятого БПЛА на подлете к Москве
- 2 мая
- Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
- 29 мар
- Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву
- 26 мар
- Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
- 26 мар
- Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа
- 26 мар
- Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
- 25 мар
- Силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников
- 21 мар
- Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников
- 21 мар
- Силы ПВО сбили еще пять беспилотников над Москвой
- 20 мар
- Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
Читайте также
62%
Нашли ошибку?