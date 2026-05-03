Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ

В Московской области в результате атаки беспилотника погиб 77-летний мужчина. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, трагедия произошла в деревне Чернево Волоколамского округа.

«Мои глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

Воробьев также уточнил, что силы ПВО за сутки уничтожили шесть беспилотников над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации девяти дронов на подлете к столице.

С момента начала специальной военной операции территория России регулярно подвергается нападениям со стороны Вооруженных сил Украины. Противник применяет не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным районам.

