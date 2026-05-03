На северо-западе Москвы обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны

На северо-западе Москвы обнаружили предмет, предположительно являющийся боеприпасом периода Великой Отечественной войны. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, найденный объект имеет следы сильной коррозии и по внешним признакам напоминает боеприпас военных лет. Его обнаружили в одном из районов на северо-западе столицы, после чего на место были оперативно направлены экстренные службы.

В настоящее время территория оцеплена, на месте работают специалисты профильных служб. Проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и проверке находки.

Ранее в Волгограде из-за детонации гранаты времен Великой Отечественной войны прогремел взрыв в одном из жилых домов. В результате погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла в доме на улице Морской в Красноармейском районе города.

