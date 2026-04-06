Без паники: что делать, если укусил клещ

Мурад Устаров
Избавиться от насекомого помогут пинцет и нити, однако при их отсутствии следует обращаться в больницу.

Что делать при укусе клеща — порядок действий

Врач-терапевт Каландия: при укусе клеща следует сохранять спокойствие

При укусе клеща необходимо сохранять спокойствие и действовать оперативно. Своими рекомендациями в беседе с Lenta.ru поделился врач-терапевт Шота Каландия.

Он отметил, что в первую очередь нужно аккуратно избавиться от вредителя при помощи пинцета или нити. Во время его удаления следует избегать резких движений и сдавливания, что поможет снизить риск заражения крови. При отсутствии такой возможности человек должен обращаться в ближайшее медучреждение, подчеркнул эксперт.

«После удаления место укуса нужно обработать антисептиком — подойдут хлоргексидин, спирт или йод. Важно не пытаться заливать клеща маслом или другими жидкостями до удаления — это может спровоцировать выброс возбудителей инфекции», — заявил Каландия.

Врач также посоветовал сохранить клеща для исследования в лаборатории, чтобы определить необходимость лечения. Он также рекомендовал обратиться к инфекционисту, даже если симптомы отсутствуют.

Специалист добавил, что после укуса за состоянием организма стоит следить несколько недель. В случае повышения температуры, головной боли или покраснения Каландия призвал обращаться к медикам.

«Главное правило — не игнорировать укус клеща, даже если он кажется безобидным: своевременные и правильные действия позволяют значительно снизить риски для здоровья», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о действиях, которые могут спровоцировать заражение при укусе клеща.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Вода снесла многоквартирный дом: последствия залповых ливней в Дагестане
6:00
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Скрытая правда о БАДах: почему витамины в таблетках не работают как обещано
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео