Лучше не употреблять: почему кожура лимона может быть опасна для здоровья

Диана Кулманакова
Можно ли есть кожуру лимона: чем полезна цедра

В кожуре лимона действительно много полезных веществ — витаминов, минералов и эфирных масел. Однако покупной фрукт несет риски для организма человека. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

По словам эксперта, цедра лимона содержит в пять-десять раз больше витаминов и микроэлементов, чем мякоть. В ней также есть клетчатка и эфирные масла, которые положительно влияют на сосуды, иммунитет и пищеварение. Но это справедливо лишь для экологически чистых, самостоятельно выращенных плодов.

Магазинные лимоны, как правило, обрабатывают воском и различными химическими составами, чтобы они дольше хранились и лучше переносили транспортировку.

Эти вещества могут накапливаться в организме и наносить вред, поэтому кожуру покупных цитрусов лучше не есть.

«Лимоны, купленные в магазине, часто обрабатывают воском и химикатами для транспортировки и хранения. Эти вещества могут накапливаться в организме и наносить вред. Поэтому кожуру магазинных лимонов лучше не употреблять», — отметила эксперт.

Даже при употреблении безопасной цедры важно помнить об ограничениях. Людям с заболеваниями почек, желчного пузыря или желудочно-кишечного тракта диетолог посоветовала не злоупотреблять кожурой лимона. Она содержит оксалаты, которые могут провоцировать образование камней.

