Лекции и мастер-классы: опубликована программа фестиваля «Наука и мороженое» на ВДНХ

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Гости смогут познакомиться с современными направлениями развития науки в России.

Фестиваля Наука и мороженое в Москве — даты, программа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Опубликована программа фестиваля «Наука и мороженое» на ВДНХ

В июне на ВДНХ в Москве пройдет научно-популярный фестиваль «Наука и мороженое», участники которого смогут узнать больше о современных исследованиях и технологиях. Посетителям предложат лекции, мастер-классы и интерактивные занятия, посвященные различным областям науки, включая медицину и биологию. Об этом сообщает портал mos.ru.

Отмечается, что гости мероприятия смогут обсудить вопросы генной инженерии, разобраться в особенностях судебной медицины, а также принять участие в практических занятиях. Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную как на школьников, так и на взрослых, интересующихся научными достижениями и их применением в повседневной жизни.

Фестиваль пройдет на десяти площадках, в том числе в Музее транспорта Москвы, павильонах «Умный город» и «Книги», в здании музея-заповедника Л. Н. Толстого на ВДНХ и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тверской бульвар станет главной площадкой фестиваля «Московская весна».

