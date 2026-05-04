Европейский междусобойчик: как саммит ЕПС в Ереване стал укрытием от трансатлантического разлома

Войну на Ближнем Востоке и украинский конфликт в эти минуты обсуждают лидеры Европы и других стран на встрече в Ереване. На полях форума также впервые состоится саммит Армения — ЕС.

Премьер Никол Пашинян намерен заручиться поддержкой европейского сообщества в преддверии парламентских выборов. Напомнить о себе покровителям из ЕС в Ереван прибыл и Зеленский. И уже получил обещания об очередном пакете помощи. Все последние заявления собрал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Так быстро НАТО уже давно не передвигалось — семимильными скачками навстречу Закавказью.

«Это самая длинная ковровая дорожка!» — отметил генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте неспроста аж искрится от счастья — в Армении можно укрыться от трансатлантического разлома в отношениях США и ЕС. Встреча Европейского политического сообщества — в полной мере саммит убежавших от проблем.

Макрон свободно — в компании охраны и местных собак — галопирует по Еревану. Накануне он наслаждался прогулкой по городу и был рад даже таким жидким аплодисментам. Во Франции ему уже давно вслед посылают разве что проклятия — рейтинг ниже 25%. Но тут он король положения. Вместе с Николом Пашиняном указывает путь к «светлому будущему». Конечно же, без России.

«Давайте будем честны, лет восемь назад сюда никто бы не приехал, и тот факт, что сегодня многие приехали сюда впервые — хороший сигнал, потому что восемь лет назад Армения многими рассматривалась как своего рода сателлит России», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Для армянского премьера это бенефис. В преддверии выборов собирает политические очки как может — то показывая фирменные сердечки с Дональдом Туском, то устраивая красочное шоу для тех, кто собрался здесь с единственной целью — обсуждать войну с Россией.

Пашинян не то что не замечает — скорее, упивается провокацией в адрес Москвы. Радушно встречает Зеленского, предоставляет ему площадку для «разговоров о важном» — то есть о сборе денег, разумеется.

«Мы поговорим с большим количеством разных лидеров. Где-то в течение недели будет разблокировано для нас 90 миллиардов или около того. Это очень важно для поддержки и укрепления Украины», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Под пленарную сессию армянский премьер приготовил гигантский зал, но главное мероприятие — уже понятно — прошло в отдельной тесной комнатушке. В узком кругу избранных вынашивали антироссийские планы. Макрон рассыпался в воздушных поцелуях, Каллас хвасталась следующим пунктом своего неевротрипа.

«Потом я направляюсь в Азербайджан!» — заявила заместитель председателя ЕК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Но главное, конечно, в компании Зеленского скребли по сусекам. Выписали даже канадского премьера, тот бодро рапортовал о своем участии.

«Мы взяли на себя обязательство выделить 2,4 миллиарда канадских долларов для Украины. Так что это часть общего обязательства. Мы продолжаем его выполнять», — сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

Отдельно с Зеленским встречается Кир Стармер. Британия тоже рвется поучаствовать в освоении 90-миллиардного кредита Киеву. Ну и стоило так долго добиваться Брекзита, чтобы теперь так упорно пытаться присосаться к общеевропейской кормушке?

«Премьер-министр видит в этом выгоду и для Великобритании, считая это важным шагом к новым, более амбициозным отношениям между Великобританией и ЕС, а также возможностью открыть новые перспективы для британского бизнеса», —объяснил политический корреспондент Sky News Джон Крейг.

Новые перспективы на европейском «междусобойчике», по традиции, открывают друг для друга. Для хозяйки саммита Армении — только завтраки. Завтра на двусторонней встрече будут сыпать обещаниями сближения с Европой. Залогом которого остается послушное антироссийское поведение.

