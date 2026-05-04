Пассажир напал на бортпроводника и попытался прорваться в кабину пилотов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Инцидент произошел за несколько минут до посадки.

Пассажир напал на бортпроводника для проникновения к пилотам

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

CNN: в США пассажир напал на бортпроводника и пытался войти в кабину пилотов

За несколько минут до посадки в аэропорту американского города Ньюарка 48-летний мужчина набросился на члена экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщил CNN.

Что произошло на борту

Борт United Flight 1837, следовавший из Доминиканы, заходил на посадку в международном аэропорту Ньюарк. Внезапно один из пассажиров напал на бортпроводника и попытался проникнуть в кабину пилотов. Командир воздушного судна незамедлительно объявил чрезвычайную ситуацию.

«Наш пассажир напал на бортпроводника и пытается открыть входную дверь кабины», — сообщил пилот авиадиспетчерам.

Диспетчер, услышав эту информацию, воскликнул: «О, Боже мой». Инцидент произошел, когда на борту находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа. Экипаж смог обезвредить буйного мужчину и удерживать его до приземления.

Задержание дебошира

Сразу после посадки в Ньюарке буйный пассажир был задержан полицией аэропорта. Его доставили в больницу для психиатрического освидетельствования. В результате инцидента пострадал один человек. Но он отказался от медицинской помощи. Других пострадавших нет.

Какое наказание грозит

Власти пока не предъявили официальных обвинений. Однако федеральный закон США предусматривает уголовную ответственность для любого, кто нападает или мешает работе членов летного экипажа. Нарушителю грозит до 20 лет тюремного заключения и/или штраф до 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:45
Мужчина превратил прах родителей в камни и оставил их в памятных местах
19:30
Клубника с сюрпризом: Дмитриенко случайно съел крем с ядом змеи
19:20
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
19:15
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
19:10
В Воронеже отменили парад Победы из соображений безопасности
19:00
Наняла подростков за 350 тысяч: 14-летняя девочка заказала убийство своей мамы

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео