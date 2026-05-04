Пассажир напал на бортпроводника и попытался прорваться в кабину пилотов

CNN: в США пассажир напал на бортпроводника и пытался войти в кабину пилотов

За несколько минут до посадки в аэропорту американского города Ньюарка 48-летний мужчина набросился на члена экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщил CNN.

Что произошло на борту

Борт United Flight 1837, следовавший из Доминиканы, заходил на посадку в международном аэропорту Ньюарк. Внезапно один из пассажиров напал на бортпроводника и попытался проникнуть в кабину пилотов. Командир воздушного судна незамедлительно объявил чрезвычайную ситуацию.

«Наш пассажир напал на бортпроводника и пытается открыть входную дверь кабины», — сообщил пилот авиадиспетчерам.

Диспетчер, услышав эту информацию, воскликнул: «О, Боже мой». Инцидент произошел, когда на борту находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа. Экипаж смог обезвредить буйного мужчину и удерживать его до приземления.

Задержание дебошира

Сразу после посадки в Ньюарке буйный пассажир был задержан полицией аэропорта. Его доставили в больницу для психиатрического освидетельствования. В результате инцидента пострадал один человек. Но он отказался от медицинской помощи. Других пострадавших нет.

Какое наказание грозит

Власти пока не предъявили официальных обвинений. Однако федеральный закон США предусматривает уголовную ответственность для любого, кто нападает или мешает работе членов летного экипажа. Нарушителю грозит до 20 лет тюремного заключения и/или штраф до 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

