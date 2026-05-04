Необычная дружба: как случайное сообщение связало 24-летнюю девушку и 72-летнего фотографа

Диана Кулманакова
Раз в неделю они встречаются и обсуждают искусство, жизнь и творчество.

Жительница США Лорен Стивенс обрела близкого друга в лице 72-летнего фотографа Вернера Крутейна благодаря случайно полученному сообщению. Об этом сообщило издание People.

В ноябре 2025 года девушка получила новый корпоративный номер, на который стало приходить множество сообщений, адресованных прежнему владельцу.

Одно из них привлекло ее внимание: отправитель обращался к некоему «Верндогу» с вопросом о регистрации авторских прав на фотографии в Вашингтоне. Заинтересовавшись личностью адресата, Лорен с помощью подруги выяснила, что номер ранее принадлежал известному фотографу и документалисту Вернеру Крутейну.

Девушка, которая с юности увлекалась пленочной фотографией, связалась с мужчиной через социальную сеть LinkedIn в декабре 2025 года.

Крутейн сразу ответил на сообщение и прислал Лорен три своих плаката с видами Сан-Франциско с памятной подписью. Несмотря на разницу в возрасте в 48 лет, они обнаружили множество общих интересов.

Теперь друзья созваниваются по несколько раз в день и видятся каждую неделю, обсуждая искусство, жизнь и творчество.

«Это вдохновляет — сидеть с человеком, размышляющим о такой насыщенной жизни, пока я сама еще нахожусь в процессе создания своей», — рассказала Лорен Стивенс в интервью изданию.

Вернер Крутейн — легендарная личность в районе залива Сан-Франциско. Он прославился своими кадрами землетрясения 1989 года, запечатлев обрушение участка моста Бей-Бридж.

Лорен отметила, что общение с Вернером помогло ей по-новому взглянуть на мир. По ее словам, фотограф обладает удивительной способностью находить смысл в каждой детали, будь то старая машина или закат.

Стивенс призналась, что Вернер стал для нее по-настоящему родным человеком, заменив ей дедушку, по которому она очень скучала.

