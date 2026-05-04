На лайнере у Кабо-Верде вспышка хантавируса, среди экипажа есть россиянин

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Один пассажир из Германии заболел, ещё двое членов команды нуждаются в помощи.

Вспышка хантавируса у берегов Кабо-Верде новости

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Среди членов экипажа круизного судна M/V Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, есть гражданин России. Об этом 4 мая сообщила компания-владелец Oceanwide Expeditions.

Сейчас лайнер стоит у побережья Кабо-Верде в Атлантическом океане. На борту находятся 149 человек из 23 стран. У одного пассажира из Германии подтвержден хантавирус. Еще два члена экипажа нуждаются в медицинской помощи, но вирус у них не выявлен.

Накануне телеканал France 24 сообщил, что на судне, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, погибли по меньшей мере два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:45
Мужчина превратил прах родителей в камни и оставил их в памятных местах
19:30
Клубника с сюрпризом: Дмитриенко случайно съел крем с ядом змеи
19:20
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
19:15
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
19:10
В Воронеже отменили парад Победы из соображений безопасности
19:00
Наняла подростков за 350 тысяч: 14-летняя девочка заказала убийство своей мамы

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео