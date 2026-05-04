На лайнере у Кабо-Верде вспышка хантавируса, среди экипажа есть россиянин

Среди членов экипажа круизного судна M/V Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, есть гражданин России. Об этом 4 мая сообщила компания-владелец Oceanwide Expeditions.

Сейчас лайнер стоит у побережья Кабо-Верде в Атлантическом океане. На борту находятся 149 человек из 23 стран. У одного пассажира из Германии подтвержден хантавирус. Еще два члена экипажа нуждаются в медицинской помощи, но вирус у них не выявлен.

Накануне телеканал France 24 сообщил, что на судне, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, погибли по меньшей мере два человека.

