Визуализация пейзажей помогает заснуть лучше, чем счет овец

Считать овец перед сном — один из самых известных народных советов от бессонницы. Эту фразу слышали многие, но мало кто задумывался, откуда она взялась и действительно ли такой метод можно считать рабочим. В этом разобрались в материале 5-tv.ru.

Откуда пошла традиция считать именно овец

Самый ранний прототип способа можно найти в романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» (1605 год).

Верный оруженосец Санчо Панса рассказывает своему господину долгую и утомительную историю о переправе коз через реку. Идея монотонного пересчета животных для отвлечения ума прослеживается уже здесь.

Устойчивая связь метода именно с овцами сформировалась в английской культуре. В книге писательницы XIX века Гарриет Мартино (1832 год) описывается, как вид овец, прыгающих через ограждение, убаюкивал уставшего землевладельца.

В средневековой Англии овцеводство было основой экономики, и крестьяне были знакомы с этими животными повсеместно.

Помогает ли счет овец на самом деле

У ученых нет единого мнения на этот счет. Теоретически монотонный счет должен отвлекать мозг от навязчивых тревожных мыслей, которые мешают заснуть. Задача проста и не требует больших умственных усилий.

Однако противники метода утверждают, что заставлять себя что-то делать — это полная противоположность расслабленному состоянию, необходимому для сна. Более того, счет — когнитивная задача, которая держит мозг в тонусе.

Исследования Оксфордского университета показали: люди, визуализировавшие перед сном спокойные приятные образы (например, горный водопад или морской берег), засыпали в среднем на 20 минут быстрее, чем те, кто просто пытался отвлечься или считал овец.

Что в итоге

Традиция считать овец — это культурный феномен, а не научно доказанный метод борьбы с бессонницей. Если монотонный счет вас лично успокаивает, то почему бы им не воспользоваться.

Однако современная наука предлагает более действенные альтернативы. Визуализируйте расслабляющие, приятные образы, которые перенесут вас из душной комнаты в прохладный водопад или на тихий океанский берег. Такой подход с большей вероятностью поможет вашему мозгу переключиться и отправиться в долгожданное путешествие в страну снов, чем слежка за прыгающими овцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.