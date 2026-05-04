«Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер

Светлана Стофорандова Журналист

Такой прогноз распространяется и на Подмосковье.

Во вторник в Москве ожидается «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики Гидрометцентра России предупреждают жителей столицы о приближении грозы и сильного ветра, сообщает агентство «Москва».

«Период предупреждения с 9:00 до 21:00 5 мая — в отдельных районах Москвы ожидаются грозы, усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорит эксперт.

Аналогичная погода прогнозируется и на территории Московской области, сообщает «Москва 24».

Ранее 5-tv.ru писали о том, что в начале мая геомагнитная ситуация на Земле стабилизировалась, хотя полностью спокойной ее назвать нельзя. Поэтому завтра ожидается умеренно повышенный фон — около 2,5 балла. Чувствительные к погоде люди могут ощущать головные боли и скачки давления.

При этом с 6 по 14 мая обстановка вновь будет стабильной, а вот 15 и 16 мая снова возможны магнитные бури до пяти баллов, после чего активность снизится, однако колебания сохранятся до конца месяца.

