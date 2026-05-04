«Половина пути проделана»: Лерчек завершила четвертый курс химиотерапии

Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) прошла четвертый курс химиотерапии из девяти запланированных. Об этом ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил на своей странице в социальных сетях.

«У Леры прошла четвертая химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа», — отметил он.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. Болезнь обнаружили весной 2026 года, вскоре после родов.

«Практически половина пути проделана», — прокомментировала свое лечение сама Чекалина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи уже разрешили Лерчек небольшие физические нагрузки, поэтому блогер вернулась к занятиям танцами. Однако первая тренировка далась ей тяжело. Из-за последствий терапии у нее тряслись ноги, а ослабленные мышцы почти не слушались. Несмотря на это, Луис пообещал, что Чекалина вновь затанцует, как прежде.

