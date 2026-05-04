Подвиньтесь, Инстасамка и Бузова: Бабкина готовит новый хит с молодой певицей

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 34 0

Песня совместит народные распевы с современными битами.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Надежда Бабкина готовит фит с молодой певицей Ивушкой

Пока певица и телеведущая Ольга Бузова совместно с рэп-исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева. — Прим. ред.) выпускают очередную песню о деньгах и «папиках», народная артистка России Надежда Бабкина тоже решила побороться за место в чартах необычным треком. Она вместе с ансамблем «Русская песня» готовит фит с молодой певицей Ивушкой (настоящее имя — Виктория Иванова. — Прим. ред.). Кадры из студии звукозаписи публикует 5-tv.ru.

В новой песне слушателей ждут народные распевы под современные биты и синтезаторы. Бабкина заявляет, что не собирается превращать свое творчество в музейный экспонат, поэтому решилась на работу с молодой исполнительницей.

«Ни сам исполнитель, ни его творчество не должны становиться экспонатом, потому что вокруг кипит реальная жизнь, и именно она диктует свои правила. Наш совместный трек с Ивушкой — это живой мост между исконно русской песней и современной культурой. Уверена, у нас получился настоящий хит! Тем более что Ивушка — артистка потрясающая: она искренне любит русский фольклор, имеет профессиональное образование и даже виртуозно играет на ложках. Я с большим удовольствием поделилась с ней секретами своего мастерства, потому что будущее, без сомнения, за такими, как она» — подчеркивает Бабкина.

Участники проекта пока не раскрывают название композиции и точную дату релиза, но работа в студии уже идет полным ходом.

Ивушка — не просто молодая фолк-певица, работающая на стыке жанров, за ее плечами участие во множестве телевизионных шоу и музыкальных проектах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда русского шансона Ирина Круг тоже недавно записала песню с молодым исполнителем Никитой Осиным. При этом автором и продюсером трека стал заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
«Желтый» уровень опасности: во вторник в Москве ожидается гроза и сильный ветер
21:00
Не можешь уснуть — считай овец: откуда взялся этот метод борьбы с бессонницей
20:56
Подвиньтесь, Инстасамка и Бузова: Бабкина готовит новый хит с молодой певицей
20:33
«Половина пути проделана»: Лерчек завершила четвертый курс химиотерапии
20:30
Пассажир открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета на ходу
20:22
Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео