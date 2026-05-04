Подвиньтесь, Инстасамка и Бузова: Бабкина готовит новый хит с молодой певицей

Надежда Бабкина готовит фит с молодой певицей Ивушкой

Пока певица и телеведущая Ольга Бузова совместно с рэп-исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева. — Прим. ред.) выпускают очередную песню о деньгах и «папиках», народная артистка России Надежда Бабкина тоже решила побороться за место в чартах необычным треком. Она вместе с ансамблем «Русская песня» готовит фит с молодой певицей Ивушкой (настоящее имя — Виктория Иванова. — Прим. ред.). Кадры из студии звукозаписи публикует 5-tv.ru.

В новой песне слушателей ждут народные распевы под современные биты и синтезаторы. Бабкина заявляет, что не собирается превращать свое творчество в музейный экспонат, поэтому решилась на работу с молодой исполнительницей.

«Ни сам исполнитель, ни его творчество не должны становиться экспонатом, потому что вокруг кипит реальная жизнь, и именно она диктует свои правила. Наш совместный трек с Ивушкой — это живой мост между исконно русской песней и современной культурой. Уверена, у нас получился настоящий хит! Тем более что Ивушка — артистка потрясающая: она искренне любит русский фольклор, имеет профессиональное образование и даже виртуозно играет на ложках. Я с большим удовольствием поделилась с ней секретами своего мастерства, потому что будущее, без сомнения, за такими, как она» — подчеркивает Бабкина.

Участники проекта пока не раскрывают название композиции и точную дату релиза, но работа в студии уже идет полным ходом.

Ивушка — не просто молодая фолк-певица, работающая на стыке жанров, за ее плечами участие во множестве телевизионных шоу и музыкальных проектах.

