Подвиньтесь, Инстасамка и Бузова: Бабкина готовит новый хит с молодой певицей
Песня совместит народные распевы с современными битами.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Надежда Бабкина готовит фит с молодой певицей Ивушкой
Пока певица и телеведущая Ольга Бузова совместно с рэп-исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева. — Прим. ред.) выпускают очередную песню о деньгах и «папиках», народная артистка России Надежда Бабкина тоже решила побороться за место в чартах необычным треком. Она вместе с ансамблем «Русская песня» готовит фит с молодой певицей Ивушкой (настоящее имя — Виктория Иванова. — Прим. ред.). Кадры из студии звукозаписи публикует 5-tv.ru.
В новой песне слушателей ждут народные распевы под современные биты и синтезаторы. Бабкина заявляет, что не собирается превращать свое творчество в музейный экспонат, поэтому решилась на работу с молодой исполнительницей.
«Ни сам исполнитель, ни его творчество не должны становиться экспонатом, потому что вокруг кипит реальная жизнь, и именно она диктует свои правила. Наш совместный трек с Ивушкой — это живой мост между исконно русской песней и современной культурой. Уверена, у нас получился настоящий хит! Тем более что Ивушка — артистка потрясающая: она искренне любит русский фольклор, имеет профессиональное образование и даже виртуозно играет на ложках. Я с большим удовольствием поделилась с ней секретами своего мастерства, потому что будущее, без сомнения, за такими, как она» — подчеркивает Бабкина.
Участники проекта пока не раскрывают название композиции и точную дату релиза, но работа в студии уже идет полным ходом.
Ивушка — не просто молодая фолк-певица, работающая на стыке жанров, за ее плечами участие во множестве телевизионных шоу и музыкальных проектах.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда русского шансона Ирина Круг тоже недавно записала песню с молодым исполнителем Никитой Осиным. При этом автором и продюсером трека стал заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.).
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
35%
Нашли ошибку?