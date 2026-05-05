Пора доставать зонтики: какая погода будет 5 мая в Москве

Синоптики пообещали холодную вторую половину текущей недели.
Фото: www.globallookpress.com/news.ru/Bulkin Sergey
Москвичей и гостей столицы 5 мая ждет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможна гроза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.
По данным метеорологического учреждения, температура воздуха в городе днем прогреется до плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров упадут до отметки в 13 градусов тепла.
В Гидрометцентре отметили, что в Московской области днем ожидается до 27 градусов тепла. При этом в ночное время температура может опуститься до десяти градусов. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 4-11 метров в секунду.
Ранее синоптики заявили, что во вторник в Москве из-за возможного сильного ветра и грозы объявят «желтый уровень» опасности. Неблагоприятные погодные условия затронут и Подмосковье.
Кроме того, вторник и среда станут самыми теплыми днями на этой неделе. Начиная с четверга, температура начнет снижаться и приблизится к отметке плюс 10 градусов. При этом выпадение осадков в виде снега не прогнозируется.
