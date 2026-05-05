Почему желтеют зубы: стоматолог назвала основные причины и методы борьбы

Эксперт выделила продукты, употребление которых точно навредит эмали.

Что может привести к пожелтению зубов

Стоматолог Хритова: зубы становятся желтыми из-за плохой гигиены и курения

Чрезмерное курение, неправильная гигиена полости рта и употребление ряда продуктов могут привести к пожелтению зубов. Об этом в интервью Газета.ру сообщила стоматолог-терапевт Анастасия Хритова.

«Одна из самых частых причин — неудовлетворительная гигиена полости рта. Скопление налета и камней создают видимые изменения в зубах, что проявляется в изменении их цвета. В данном случае вариантом решения будет проведение профессиональной гигиены полости рта и коррекция индивидуальной гигиены», — отметила она.

Говоря о влиянии красящих напитков и еды, эксперт выделила такие продукты, как соевый соус, яркие ягоды, овощи, крепкий кофе и чай. Что же касается курения, то, по словам врача, стойкое желто-коричневое окрашивание вызывают никотин и смолы, которые проникают в поверхности зубов. 

«Возрастные изменения также влияют на зубы. С течением времени эмаль может подвергаться стиранию, обнажая следующий слой зуба-дентин, который имеет желто-коричневый оттенок», — сказала стоматолог. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, как неправильное положение языка во сне негативно сказывается на состоянии челюсти.

Почему желтеют зубы: стоматолог назвала основные причины и методы борьбы
