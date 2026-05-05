Защищает сосуды: какой напиток снижает риск заболеваний сердца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Специалист по питанию раскрыла секрет долголетия.

Какой напиток полезен для сердца и снижает риск заболеваний

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зеленый чай защищает сосуды и сердечную мышцу

Регулярное употребление зеленого чая позволяет существенно снизить вероятность развития патологий сердца и сосудов. Об этом сообщило издание Eating Well со ссылкой на интервью диетолога Карен Гречи.

Специалистка подчеркнула, что лечебный эффект достигается благодаря высокой концентрации катехинов. Эти природные компоненты являются мощными антиоксидантами, которые способствуют снижению показателей как общего холестерина, так и его «плохой» фракции в крови человека.

Кроме того, напиток обладает выраженным противовоспалительным действием, что является критически важным фактором для стабильной работы всей кровеносной системы. Эксперт детально разъяснила механизм воздействия активных веществ на организм.

«Катехины в зеленом чае обладают сильным антиоксидантным действием — они обнаруживают и уничтожают свободные радикалы, помогая связывать агрессивные металлы и снижая интенсивность вредных окислительных реакций», — отметила диетолог.

По ее словам, такая глубокая очистка на молекулярном уровне надежно защищает стенки сосудов от повреждений и препятствует формированию опасных холестериновых бляшек в артериях.

В то же время врачи напоминают о необходимости умеренности и предостерегают от злоупотребления альтернативными напитками, особенно сладкой газировкой, которую некоторые кардиохирурги прямо называют «жидкой смертью» из-за избытка сахара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Пластические сливки и соевое молоко: как дети выживали в блокадном Ленинграде
18:54
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадали пять человек
18:45
Тишина вместо экскурсий: почему россияне выбирают пассивный отдых
18:33
Собянин сообщил об уничтожении 18-го за день беспилотника на подлете к Москве
18:30
Жизнь младенцев под угрозой: «эксперты» по сну дают родителям опасные советы
18:25
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 34 человек

Сейчас читают

Богини, скелеты и нижнее белье: как прошел Met Gala — 2026
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео