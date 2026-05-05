Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
Mirror: врачи обнаружили скрытый признак опасного уровня холестерина
Болезненные ощущения в сухожилиях могут свидетельствовать о серьезном повышении уровня холестерина в крови. Об этом сообщило Mirror.
Накопление холестерина приводит к формированию бляшек в артериях, перекрывающих кровоток, что многократно увеличивает вероятность развития инфаркта.
Согласно данным метаанализа, существует прямая связь между патологией сухожилий и аномальным уровнем липидов.
«Пока остается неясным, является ли эта связь столь же выраженной при незначительном повышении показателей, однако при серьезных нарушениях она очевидна», — пояснили исследователи.
Для подтверждения этих выводов эксперты проанализировали данные 17 различных научных работ, охвативших более 2,6 тысячи участников. В ходе масштабного обзора медицинских баз данных было установлено, что люди с изменениями в структуре сухожилий или жалобами на боли в этой области имели значительно более высокий общий холестерин.
«Результаты этого обзора указывают на существование взаимосвязи между липидным профилем человека и здоровьем его сухожилий. Однако требуются дальнейшие исследования, чтобы точно определить причинно-следственную связь между этими факторами», — отметили ученые.
Чтобы минимизировать риски, медики рекомендуют ограничить потребление насыщенных жиров, содержащихся в масле, сыре и жирном мясе, заменяя их полезными альтернативами, такими как авокадо.
