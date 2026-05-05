Катастрофические последствия: куда приведет Армению антироссийский курс и сближение с Европой

Поддержку такие мероприятия получают и в Европе, куда решил вести свою страну Никол Пашинян. Сегодня в Ереване состоялся первый саммит Армения — ЕС. Там армянский премьер подписал с европейскими покровителями ряд документов по углублению сотрудничества, в том числе соглашение в области управления границами. Куда республику может привести разворот в сторону Брюсселя и антироссийский курс — разобрался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Французско-армянское трио — два президента и премьер — закрепили подписание целых двух соглашений между ЕС и Ереваном песней Шарля Азнавура. Зашли с классики великого шансонье с армянскими корнями.

Музыкально-политический марафон — серия вторая. Еще один день саммита в Ереване — и снова разговоры о том, как строить будущее без России. В частности, без ее энергоресурсов.

«У нас есть неограниченные возможности для развития солнечной энергетики в нашей стране. Я благодарен нашим коллегам из Европейского союза за развитие маломасштабных электростанций в Армении», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Так выглядит курс на сближение с ЕС и выход из ЕАЭС. Журналисты задают премьер-министру Пашиняну прямой вопрос: покинет ли Армения Евразийский союз, но тот, очевидно для всех, уходит от ответа.

«В этом контексте есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, с точки зрения отношений Армении с ЕС. Уверен, что мы осуществим очень серьезные стратегические проекты», — объяснил Пашинян.

Ереван на этом фоне рискует потерять то, что уже имеет. Армения уже 11 лет в Евразийском союзе. Ее экономика выросла в 2,5 раза. Россия — ключевой партнер. 37% процентов экспорта идет к нам, а мы поставляем им льготный газ почти в четыре раза дешевле, чем если бы его они закупали у европейцев.

«Совершенно недавно российский вице-премьер Аверчук представил достаточно понятный образ будущего Армении без всех этих интеграционных связей с ЕС: резкое падение ВВП, лишение рынков, лишение рынка труда для армянских рабочих», — уточнил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Глава Еврокомиссии взамен обещает Армении роль торгового хаба.

«Транспортная доступность имеет решающее значение для наших цепочек поставок, и в данном случае, в частности, для связей с Южным Кавказом и Центральной Азией. Европа готова помочь строить инфраструктуру, инвестировать в энергетику и подключить цифровой сектор Армении к европейскому рынку», — сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Макрон озаботился охраной госграниц Армении. По его мнению, там должны стоять европейцы.

«На армянской территории все еще находятся четыре тысячи российских солдат и более тысячи пограничников. Европа должна помочь стране самостоятельно обеспечить безопасность своих границ», — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако эти слова вступают в противоречие с уже существующими договоренностями. Российская 102-я военная база в Гюмри — это ключевой элемент безопасности — охраняет южные рубежи Армении и границы ОДКБ, и эти задачи как минимум до 2044 года.

«Европейский контингент не заинтересован будет в том, чтобы каким-либо образом обеспечивать и охранять Армению. Он будет заинтересован в том, чтобы развернуть наблюдения в отношении дальнейшего российского пребывания на Южном Кавказе и максимального его теснения», — пояснил военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.

Как раз сегодня Пашинян и Макрон едут в Гюмри. Где их уже ждут протестующие. Завершившийся саммит аналитики прямо называют предвыборным шоу, демонстрирующим поддержку со стороны ЕС. Уже в июне в Ереване парламентские выборы, и от победы партии премьера зависит его прозападный курс.

