Мошенники начали высылать ветеранам фальшивые приглашения на День Победы

Пожарская: мошенники крадут данные через поддельные приглашения на парад Победы

В преддверии Дня Победы мошенники рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, перед 9 Мая пенсионерам стали приходить смс-сообщения, в которых их приглашают на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Однако, чтобы подтвердить свое участие, ветеранам нужно заранее «забронировать» место, перейдя по ссылке. В результате их просят ввести код из другого сообщения. Таким образом, злоумышленники получают полный доступ к личным данным жертв.

«Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к «Госуслугам», — пояснила Александра Пожарская.

Эксперт отметила, что мошенники рассылают «приглашения» на День Победы не только москвичам, но и жителям других регионов РФ.

