Мошенники начали высылать ветеранам фальшивые приглашения на День Победы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Используя новую схему, злоумышленникам с легкостью удается получить личные данные жертв.

Как в преддверии Дня Победы мошенники обманывают ветеранов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожарская: мошенники крадут данные через поддельные приглашения на парад Победы

В преддверии Дня Победы мошенники рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, перед 9 Мая пенсионерам стали приходить смс-сообщения, в которых их приглашают на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Однако, чтобы подтвердить свое участие, ветеранам нужно заранее «забронировать» место, перейдя по ссылке. В результате их просят ввести код из другого сообщения. Таким образом, злоумышленники получают полный доступ к личным данным жертв.

«Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к «Госуслугам», — пояснила Александра Пожарская.

Эксперт отметила, что мошенники рассылают «приглашения» на День Победы не только москвичам, но и жителям других регионов РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники начали обманывать россиян, обещая уборку дач дешево. Аферисты обзванивают жертв, представляясь сотрудниками агентств по благоустройству и рекламируют услуги по привлекательным ценам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:45
Сонный туризм: в России фиксируют рост популярности нового вида отдыха
9:35
Мяукающий плач младенца: врач назвала признаки опасной патологии
9:16
«Продолжаем их дело»: российские артиллеристы на СВО берут с собой портреты дедов и прадедов
9:00
Куклы из кукурузы и мячи из шерсти коров: игрушки детей в годы Великой Отечественной войны
9:00
Можно ослепнуть? Как проходит лазерная коррекция зрения и стоит ли ее бояться
9:00
В США расстреляли четырех членов семьи: среди погибших двое детей

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео