Тихий риск для жизни: ученые назвали скрытый фактор преждевременной смерти

Дарья Орлова
Эта патология практически удваивает риск раннего ухода из жизни.

Тяжелая астма практически вдвое увеличивает риск преждевременной смерти

Тяжелая форма астмы способна существенно повысить вероятность преждевременной смерти у пациентов. Этот вывод следует из результатов масштабного исследования специалистов Каролинского института, опубликованного в научном журнале European Respiratory Journal (ERJ).

В ходе научной работы эксперты на протяжении двух десятилетий наблюдали за состоянием здоровья более чем 11 тысяч добровольцев, страдающих от астматических проявлений.

Результаты анализа показали, что среди людей с наиболее сложным течением недуга показатель смертности достиг 34%. Для сравнения, в группе пациентов, имеющих легкую или среднюю степень тяжести заболевания, за тот же период скончались только около 20% участников.

Таким образом, наличие тяжелой патологии дыхательных путей практически удваивает риск раннего ухода из жизни.

Исследователи подчеркивают, что основной угрозой являются не только сами астматические приступы и удушье, сколько серьезные сопутствующие осложнения.

У людей с тяжелым статусом астмы гораздо чаще фиксируются нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и появление злокачественных новообразований.

Именно онкологические и сердечные патологии становятся итоговой причиной летальных исходов. Несмотря на то, что тяжелая категория болезни выявляется лишь у 3–8% астматиков, ученые призывают медиков к внедрению персонализированного лечения и максимально тщательному мониторингу этой группы риска для предотвращения фатальных последствий.

