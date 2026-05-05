Выбило глаз крышкой: три человека лишились зрения из-за термосов

Дарья Орлова
Обычный бытовой предмет оказался опаснее, чем можно было предположить.

Фото: www.globallookpress.com/Norbert Eisele-Hein

Oddity Central: в США три человека лишились зрения из-за дефекта термосов

В США разгорелся скандал вокруг термосов, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Об этом сообщило издание Oddity Central со ссылкой на обращения потребителей.

Причиной стало конструктивное упущение: в некоторых моделях отсутствовал клапан для сброса давления. В результате при длительном хранении горячей пищи внутри емкости накапливалось давление, из-за чего крышка была способна резко вылететь.

По данным компании Thermos, дефект выявлен сразу в нескольких линейках продукции. Уже зафиксированы десятки жалоб от пользователей, получивших травмы. Всего зарегистрировано 27 подобных случаев, в которых пострадавшие получили рваные раны различной степени тяжести.

Наиболее серьезные последствия оказались в трех эпизодах — врачи диагностировали у пострадавших полную потерю зрения.

После выявления проблемы производитель объявил масштабный отзыв продукции. Речь идет более чем о восьми миллионах контейнеров, реализованных в период с 2008 по 2024 год. В компании признали, что конструкция изделий может быть опасной.

В настоящее время Thermos принимает обращения на компенсацию, однако пока только от покупателей на территории США.

