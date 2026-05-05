Силы ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Силами ПВО Минобороны было уничтожено четыре дрона, летевших на столицу. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.
«Атака четырех БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
Ранее мэр столицы заявил, что с утра было предотвращено еще несколько атак БПЛА. В общей сумме с 05:42 5 мая было сбито восемь дронов.
Сейчас на местах падения обломков продолжают работу специалисты экстренных служб.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чебоксарах в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек. Бригада медиков оказала раненому помощь, сейчас его жизнь находится вне опасности. Глава региона также заявил, что вся ситуация находится под полным контролем властей.
