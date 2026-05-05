Силы ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву

|
Екатерина Чумоватова
Екатерина Чумоватова 66 0

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько ПВО отразило атаку БПЛА летевших на Москву

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силами ПВО Минобороны было уничтожено четыре дрона, летевших на столицу. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.

«Атака четырех БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Ранее мэр столицы заявил, что с утра было предотвращено еще несколько атак БПЛА. В общей сумме с 05:42 5 мая было сбито восемь дронов. 

Сейчас на местах падения обломков продолжают работу специалисты экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чебоксарах в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек. Бригада медиков оказала раненому помощь, сейчас его жизнь находится вне опасности. Глава региона также заявил, что вся ситуация находится под полным контролем властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
5 мая
В небе над Москвой сбили еще один беспилотник
4 мая
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
4 мая
Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву БПЛА
3 мая
Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
3 мая
Еще один беспилотник ВСУ уничтожен на подлете к Москве
3 мая
Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки беспилотника ВСУ
2 мая
Собянин сообщил об уничтожении девятого БПЛА на подлете к Москве
2 мая
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
29 мар
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников, летевших на Москву
26 мар
Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы
+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:25
Битва за название: Ким Кардашьян обвинили в краже интеллектуальной собственности
14:20
Полина Гагарина назвала профессию своей мечты после завершения музыкальной карьеры
14:14
Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей
14:10
Набирали баллы: как составляли рейтинг самых популярных сериалов страны
13:59
В СК сообщили о погибших и пострадавших при атаке ВСУ в Чувашии
13:58
Суд прекратил уголовное дело в отношении Гуфа

Сейчас читают

«Желаю гореть в аду»: девушку, тайно снявшую Лерчек в спортзале, исключили из клуба
Вспышка хантавируса: что известно о смертельной инфекции
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео