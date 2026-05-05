Силы ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Силами ПВО Минобороны было уничтожено четыре дрона, летевших на столицу. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.

«Атака четырех БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Ранее мэр столицы заявил, что с утра было предотвращено еще несколько атак БПЛА. В общей сумме с 05:42 5 мая было сбито восемь дронов.

Сейчас на местах падения обломков продолжают работу специалисты экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чебоксарах в результате атаки дрона ВСУ пострадал один человек. Бригада медиков оказала раненому помощь, сейчас его жизнь находится вне опасности. Глава региона также заявил, что вся ситуация находится под полным контролем властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.