Сильные духом защитницы: судьбы женщин-героинь Великой Отечественной войны

Медсестра-боец Мария Байда в годы ВОВ вывела раненых через минное поле

Великая Отечественная война (ВОВ) разрушила не только города, семьи и привычную жизнь, но представления о том, кому место на передовой, а кому в тылу. Когда вопрос встал о самом существовании Родины, советские женщины, наравне с мужчинами, добровольно пошли на фронт, служили в разведке, летали на боевых самолетах и вытаскивали раненых из-под непрекращающегося огня.

Около 150 тысяч участниц ВОВ наградили орденами и медалями. Более 90 из них получили почетное звание Героя Советского Союза. За этими цифрами стоят судьбы защитниц Родины, в которых соединились мужество, выносливость, профессионализм и та мера личной жертвы, перед которой любые громкие слова слишком слабы.

Мария Байда: медсестра, разведчица, герой

Уроженка Крыма Мария Байда с началом войны ушла добровольцем в истребительный батальон, прошла подготовку медицинской сестры и почти сразу оказалась на фронте. Она вытаскивала раненых с поля боя, несла их буквально на себе, действовала под обстрелами и понимала, что каждая минута промедления может стоить человеку жизни.

Смелость, выдержка и физическая сила привели Марию в разведку. Во время одной из операций группа, в составе которой числилась девушка, захватила фашиста — его нужно было доставить для допроса. По дороге отряд попал под обстрел. Мария выжила и привела пленного к своим. Сначала ее встретили с упреками из-за потерь, но добытый ею пленный оказался ценным источником информации.

Мария Байда. Фото: РИА Новости

Свой самый известный подвиг Байда совершила позже во время боя. В ходе сражения она получила контузию после разрыва гранаты и потеряла сознание. Когда же Мария очнулась, то поняла, что ситуация изменилась в пользу врага: неприятель продвинулся вперед — немцы захватили группу советских солдат. Вместо того чтобы искать укрытие, Байда пошла на выручку пленным. Она открыла огонь по захватчикам и уничтожила 15 врагов вместе с офицером, причем четверых сразила в рукопашном бою. Затем она спасла командира и еще восемь бойцов, выведя раненых через минное поле.

Позже Байда попала в плен, но выжила. Ее освободили в самом конце войны.

После наступления мирной жизни Мария Байда долгое время работала в ЗАГСе.

Екатерина Рябова: от ночных вылетов до ученой степени

Быт женской военной авиации в годы ВОВ был непростым, ни в чем не уступая мужской. Летчицы выполняли сотни боевых вылетов, почти всегда действовали по ночам, под огнем зениток, возвращались на аэродромы и в снег, и туман почти с пустыми баками. Условия службы не делали скидок ни на возраст, ни на пол. Именно поэтому имена женщин-летчиц заняли в военной истории особое место.

Екатерина Рябова стала одной из самых ярких фигур среди них. Она служила на Северном Кавказе, в Крыму, Белоруссии и Польше. Рябова летала на У-2 и в самые напряженные периоды могла подниматься в воздух до десяти раз за ночь.

Екатерина Рябова. Фото: Zuma/ТАСС

За годы войны Рябова совершила 890 боевых вылетов. Она сбросила на врага около 100 тонн бомб.

Когда война закончилась, Екатерина Рябова вернулась к учебе, окончила мехмат МГУ, защитила диссертацию. Она стала кандидатом физико-математических наук и преподавала теоретическую механику.

645 вылетов и смертельный таран: подвиги советских летчиц

Пример Рябовой — не единственный. Другая летчица Екатерина Буданова, гвардии старший лейтенант, совершила 266 боевых вылетов и лично сбила шесть самолетов противника. Она погибла в воздушном бою в июле 1943 года. Лидия Литвяк, ее подруга и одна из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны, также не дожила до победы, получив звание Героя Советского Союза посмертно.

Лидия Литвяк. Фото: РИА Новости

Особое место в фронтовой истории занимает Евгения Руднева, штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка — знаменитых «ночных ведьм». За время войны она совершила 645 ночных вылетов. Она погибла в апреле 1944 года, выполняя боевое задание в районе Керчи.

В истории авиации невозможно обойти и Марину Раскову. Именно она — известная летчица, штурман, участница рекордного беспосадочного перелета Москва — Комсомольск-на-Амуре — в начале войны добилась создания женских авиационных частей.

Другая летчица — Екатерина Зеленко — стала единственной женщиной, совершившей воздушный таран в годы Великой Отечественной войны. Когда в бою закончились боеприпасы, она направила свою машину на вражеский самолет. Ее поступок — шаг человека, который отказался уступать даже в последнюю секунду.

Евдокия Носаль стала первой среди «ночных ведьм», кому звание Героя Советского Союза присвоили посмертно. В авиацию она пришла до войны, работала инструктором в аэроклубе, а на фронте быстро прошла путь от рядового пилота до заместителя командира эскадрильи. Только за 20 ночей июня 1942 года она совершила 95 боевых вылетов. К весне 1943 года на ее счету было уже 354 боевых вылета. В ночь на 23 апреля, возвращаясь после бомбардировки противника в районе Новороссийска, она получила смертельное ранение осколком снаряда.

Евдокия Носаль. Фото: РИА Новости

Посмертно звания Героя Советского Союза удостоили и Лидию Литвяк. Ее образ давно стал символом женщины-истребителя, для которой воздушный бой был профессией. Так же трагически завершилась и судьба многих других фронтовых женщин, в том числе Евгении Рудневой. Их подвиг состоит в том, что они продолжали делать свое дело, прекрасно понимая цену каждого нового вылета.

Людмила Павличенко: точность и выдержка женщины-снайпера

Снайперская служба во время войны оставалась одной из самых тяжелых. Она требовала железной выдержки, наблюдательности, умения часами лежать без движения, принимать решение за доли секунды и не поддаваться панике. Для женщин, пришедших в эту профессию, не существовало облегченных условий. От них требовали такой же эффективности, как и от мужчин, а иногда и большего.

Самое известное имя в этом ряду, безусловно, — Людмила Павличенко. Она стала символом советских женщин-снайперов. На ее счету 309 уничтоженных противников, в том числе более 30 вражеских снайперов.

Людмила Павличенко. Фото: Акимов Николай/ТАСС

Важна и другая деталь: такого результата Павлюченко добилась примерно за год службы, до тяжелого ранения в 1942 году. После этого ее отозвали из действующей армии.

Людмила Павличенко в составе советской делегации побывала в США, встречалась с президентом Франклином Рузвельтом и первой леди Элеонорой Рузвельт, а американский кантри-исполнитель Вуди Гатри посвятил ей песню — Miss Pavlichenko. В припеве артист пел: «For more than three hundred nazis fell by your gun» (в переводе с английского — «Более трехсот нацистов погибли от твоего ружья». — Прим. ред.).

Среди выдающихся женщин-снайперов известно имя и Ольги Васильевой, уничтожившей 185 солдат и офицеров противника. Известно, что в одном из боев ей пришлось вступить в рукопашную схватку с противником. Его она ликвидировала при помощи ножа.

Другие знаменитые женщины-снайперы, Наталья Ковшова и Мария Поливанова, вошли в историю не только как результативные бойцы, но и как люди, отказавшиеся сдаться врагу живыми. Когда летом 1942 года их окружили, Ковшова и Поливанова атаковали подступившего неприятеля гранатами, также погибнув в огне.

«За Зину Туснолобову!» — подвиг на войне и после нее

История Зинаиды Туснолобовой-Марченко особенно сильна тем, что в ней подвиг не исчерпывается фронтовыми достижениями.

Будучи санитарным инструктором, она ушла на фронт после того, как ее мужа призвали в армию. Там женщина быстро показала себя как человек исключительной храбрости. За первые месяцы боев она вынесла с полей сражений десятки раненых. Всего, по известным данным, Зинаида спасла 123 человека.

Зинаида Туснолобова-Марченко. Фото: незабытые-герои.рф

В феврале 1943 года во время тяжелых боев она попыталась оказать помощь командиру роты, и сама получила тяжелое ранение. Ее удалось эвакуировать, но последствия оказались чудовищными — молодая женщина лишилась обеих ног и рук. В 23 года для нее наступила жизнь, которую многие сочли бы окончательно разрушенной.

Но она не сломалась. Девушка написала мужу, что не хочет быть для него обузой, однако получила ответ, в котором он дал ей понять: отказываться от нее не собирается. За этой перепиской стояла невероятная преданность и любовь.

Находясь в госпитале, Зинаида обратилась с письмом к советским солдатам, призвав их воевать до победного конца. Ее слова достигли фронта и вызвали сильнейший отклик: боевые товарищи начали отвечать, а на многих танках и самолетах появилась надпись «За Зину Туснолобову!»

После лечения она научилась пользоваться протезами, снова стала писать, вернулась к активной жизни. Когда муж вернулся с фронта, они вместе поселились в Полоцке, где вскоре у них родились дети.

