«Сводится к нулю»: кому не нужна прививка от клещевого энцефалита

Инфекционист Сметанина: не всем людям нужна прививка от клещевого энцефалита

В регионах России, где не были зафиксированы случаи клещевого энцефалита, отсутствует необходимость в массовой вакцинации. Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главврач КДП № 121 Светлана Сметанина в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, за последние несколько лет в Москве не было выявлено ни единого случая заражения данной инфекцией. Даже те эпизоды заболевания, которые классифицируются как завозные, встречаются крайне редко.

Врач подчеркнула, что в районах, где клещевой энцефалит не распространен, риск инфицирования остается минимальным. Из-за этого людям, которые не планируют выезжать в эндемичные по энцефалиту регионы, делать прививку не обязательно.

«В таких случаях, если вы соблюдаете правила поведения на природе и тщательно осматриваете себя после прогулок, то риск заражения клещевым энцефалитом в большинстве своем сводится к нулю», — сообщила специалист.

Если же поездка в опасный регион планируется, следует помнить, что вакцинация проходит в два этапа. Вторая доза вводится минимум через месяц после первой. Защитный барьер формируется только спустя две недели после повторного укола.

Решение о прививке должно приниматься индивидуально после консультации со специалистом.

