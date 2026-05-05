«Опасно срезает углы»: почему Армения стремится присоединиться к ЕС

Поддержку такие мероприятия всегда получают и в Европе, куда решил вести свою страну Никол Пашинян. Он уже второй день принимает в Ереване десант еврочиновников. Сегодня премьер Армении надеется подписать хоть какие-то документы о сотрудничестве. Ведь после действий Пашиняна, направленных на отдаление от России, сбывать местную продукцию оказалось фактически негде. Нужна ли она ЕС — тоже большой вопрос. На него пыталась ответить корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Французско-армянское трио — два президента и премьер — закрепило подписание целых двух соглашений между ЕС и Ереваном — песней Шарлля Азнавура. Зашли с классики великого шансонье с армянскими корнями.

Вроде бы такой музыкальный народ, но все же не все его представители смогли уловить тонкую лирическую интонацию. Барабаны Пашиняна — тут уместны, примерно, как членство Армении в ЕС.

Политическо-музыкальный марафон — сегодня серия вторая. На открытии саммита Армения — ЕС Урсула фон дер Ляйен демонстрирует крепкий европейский захват. Армения — как антироссийский плацдарм под ширмой какой-нибудь отдаленной евроинтеграции — эту песню мы тоже уже где-то слышали. Глава еврокомиссии опять обещает золотые горы и даже будущее в виде крупного регионального торгового хаба.

«Армения играет очень важную роль. Транспортная доступность имеет решающее значение для наших цепочек поставок, и в данном случае, в частности, для связей с Южным Кавказом и Центральной Азией. Европа готова помочь строить инфраструктуру, инвестировать в энергетику и подключить цифровой сектор Армении к европейскому рынку», — заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

После таких медовых речей гостьи из Брюсселя предвыборный популизм Пашиняна выплескивается за рамки вообще всех приличий.

«Демократия для нас — не случайность. Очень важная политическая формулировка: курс на Запад и демократию объявляется официальной стратегией государства. Мы сталкиваемся с дезинформацией, языком ненависти в соцсетях и прессе. Мы надеемся, что ЕС поможет нам», — подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Российское влияние почуял и нос Макрона. Вокалист в костюме главы французского государства озаботился охраной госграниц Армении. Теперь их, по-видимому, будут охранять европейцы. Разумеется, от русских.

«На армянской территории все еще находятся четыре тысячи российских солдат и более тысячи пограничников. Европа должна помочь стране самостоятельно обеспечить безопасность своих границ», — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

На французском телевидении никто и не сомневается — Пашиняна с такой-то увесистой поддержкой переизберут. Но все же есть свои нюансы

«Правительство Армении временами опасно срезает углы в вопросах управления государством. Армянскому обществу нужна большая подотчетность власти», — сказали в эфире телеканала France 24.

Под зорким оком европейского политического десанта вечером в Армении опять будут петь. Пашинян и Макрон едут на концерт — уже в Гюмри. Где их уже ждут зрители — в городе собираются протесты. На организацию шоу правительство Армении выделило миллион долларов. Ничего не жалко для дорогих гостей, особенно, если взять одну антироссийскую ноту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.