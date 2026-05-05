«Вприпрыжку с протеином»: блогер рассказала про встречу с Лерчек в спортзале

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 140 0

Москвичка выложила фото Чекалиной в сеть, после чего ей аннулировали абонемент стоимостью 350 тысяч рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Алина утверждает, что Лерчек посещала фитнес-клуб во время лечения

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, во время курса химиотерапии посещала спортивный зал и пила протеин. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала девушка по имени Алина, которая тайно сфотографировала интернет-знаменитость во время занятий.

«Я действительно ее сфотографировала, но без лица, со спины. Там действительно было непонятно, что это она <…>. Вприпрыжку с протеином, в абсолютно нормальном состоянии», — отметила Алина.

Девушка пояснила, что она сделала фотографии для того, чтобы позже разместить их у себя на странице в социальных сетях.

По словам Алины, она видела Чекалину в спортзале 29 апреля. Именно в тот день возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что знаменитость начала очередной курс химиотерапии.

Через пять дней после случившегося москвичке пришло уведомление от фитнес-клуба, что она больше не является его членом. Когда Алина пошла в спортзал, то руководство отказалось давать ей какие-либо объяснения. Сама она считает, что Лерчек на нее пожаловалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абонемент в этот спортзал стоил 350 тысяч рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Глава Чувашии сообщил о погибших при массированной атаке дронов
17:18
ВСУ атаковали Чувашию крылатыми ракетами и дронами: СК возбудил дело о теракте
17:14
«Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее»: в Подмосковье «Единая Россия» открыла 789 «Парт Героев»
17:00
Почему желтеют зубы: стоматолог назвала основные причины и методы борьбы
16:45
Приступы «гусиной кожи»: мурашки без причины могут указывать на серьезные болезни
16:36
«Почувствовали, что такое война»: ветеран ВОВ Александр Галасов о нападении фашистов и Победе

Сейчас читают

Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео