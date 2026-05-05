Погрузились на 28 метров: дайверы провели подводный «Бессмертный полк»

Участники проплыли с портретами своих родственников по дну карьера.

Дайверы из Екатеринбурга и Перми провели подводный «Бессмертный полк»

Необычную акцию памяти провели дайверы из Екатеринбурга и Перми. «Бессмертный полк» прошел под водой. 14 человек опустились на дно карьера в Свердловской области и проплыли с портретами своих родственников — героев Великой Отечественной войны.

Погружение проходило на глубине 28 метров. По словам организаторов, акцию специально провели заранее, чтобы участники заплыва могли встретить День Победы с семьями на параде. Они также призвали дайверов из других городов поддержать инициативу и провести акцию по всей стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что шествие «Бессмертного полка» и акция «Георгиевская ленточка» прошли в центре Вашингтона. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, сотрудники российской дипмиссии, а также американцы, поддержавшие акцию.

Участники почтили память погибших у Мемориала Второй мировой войны, где прошла минута молчания. После этого они присоединились к памятному концерту: прозвучали военные песни и композиции, посвященные событиям тех лет.

