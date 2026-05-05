Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита

Евгения Алешина
Девушка обратилась к медикам с болью и ощущением, будто под кожей века кто-то ползает.

Кировские врачи достали из века пациентки трехсантиметрового паразита. Об этом сообщил региональный Минздрав.

«Команда кировских врачей успешно вылечила дирофиляриоз у молодой женщины. Специалисты извлекли из века пациентки трехсантиметрового паразита», — написано в посте ведомства.

Известно, что девушка обратилась к медикам с болью в глазу и ощущением, будто под кожей кто-то ползает. Как отметили в Минздраве, это явление называется дирофиляриоз. Такие паразиты передаются человеку от комаров.

Этот случай стал уже 21-м зафиксированным по счету в Кировской области. В Минздраве отметили, что операция проходила достаточно сложно, так как червь постоянно двигался. Удалить такого паразита можно только хирургическим путем.

Ранее 5-tv.ru писал, как понять, что в организме есть глисты и другие паразиты.

Паразитоз — неприятное заболевание, которое в некоторых случаях может быть летальным. Какие продукты следует принимать для профилактики и что делать, если «чужие» уже завелись?

