В Москве открылся первый в России музей пластической скульптуры

В «Зарядье» открылся первый в Москве (и в России) музей пластической скульптуры «Историал. Коллекция». Об этом сообщает портал mos.ru.

Главной особенностью выставки стали не традиционные восковые фигуры, а тщательно созданные образы из силикона с ручной росписью. Художники добиваются высокой степени достоверности, передавая мельчайшие детали внешности и эмоций. Экспозиция организована так, чтобы зритель буквально оказался внутри исторических сцен и мог воспринимать происходящее не как статичную витрину, а как живое пространство.

Увидеть на выставке можно выдающихся деятелей нашей страны — от Петра Первого до Владимира Высоцкого. Важной составляющей их образа выступает одежда, она передает характеры исторических персонажей и дух времени.

Создатели проекта делают акцент на эмоциональном вовлечении посетителей и новом формате музейного опыта. Такой подход позволяет иначе взглянуть на прошлое и расширяет привычные представления о выставках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.