«Это сейчас критично»: эксперт рассказала, как создать идеальное резюме

Екатерина Чумоватова

Красивое оформление опыта работы стало важнее реального стажа.

Как создать идеальное резюме с помощью нейросетей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Идеальное резюме можно создать с помощью нейросетей

С появлением искусственного интеллекта изменился подход к составлению резюме. Об этом рассказала основательница школы нейросетей и SMM, эксперт в сфере искусственного интеллекта Ксения Баранова в беседе с Life.ru.

Для новых кандидатов при составлении резюме важнее всего стало умение красиво и убедительно представить себя, а не стаж.

«Раньше можно было написать „ответственный, коммуникабельный, работал в команде“ — и как-то прокатывало. Сейчас, когда у каждого второго есть ChatGPT, скучное резюме — это почти гарантированный отказ», — поделилась эксперт.

По словам специалиста, нейросеть не заменяет претендента на работу, а является его помощником. Она помогает увидеть реальный профессиональный опыт человека, который говорит о нем размытыми формулировками.

Для качественного резюме требуется формулировать детальное описание собственных достижений. Например, вместо общих фраз о ведении соцсетей, рассказать о росте охватов или количестве заключенных сделок. Для эффективной работы искусственного интеллекта нужно давать четкие роли и задачи.

«Самое мощное, что дает ИИ, — это формулировка. Он убирает мусор, делает текст плотным и понятным. Он умеет адаптировать одно и то же резюме под разные вакансии — а это сейчас критично», — добавила специалист.

Баранова отметила, что полностью создавать резюме через ИИ не стоит. Кроме того, она предупредила о рисках чрезмерного использования нейросети. Машинный разум может значительно преувеличить подачу информации, выходя за рамки реальных навыков.

