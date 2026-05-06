«Ест» ваши зубы: россиян предупредили о вреде популярного напитка

Популярный напиток комбуча наносит вред зубам

Ферментированные напитки, включая модную комбучу на чайном грибе, наносят серьезный урон зубной эмали. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев.

По словам эксперта, в процессе брожения черного или зеленого чая образуются органические кислоты — уксусная, яблочная и другие, а также сохраняется остаточный сахар и углекислый газ.

«Именно кислоты и сахар создают угрозу для зубной эмали. <…> Они размягчают эмаль», — предупредил Кудаев.

Это приводит к повышенной чувствительности — холодное и горячее со временем начинает вызывать болевые ощущения. Стоматолог также добавил, что сахар служит «закуской» для микроорганизмов зубного налета, которые вырабатывают дополнительные кислоты, усугубляя разрушительное действие.

«Третий момент — газированность. Пузырьки углекислого газа могут ускорять проникновение кислот в поверхностные слои эмали», — отметил он.

Опасность представляют не только комбуча, но и другие популярные летом продукты: кефир, айран, квас, кимчи-вода, натуральные вина и сидр. Однако полностью отказываться от них необязательно — достаточно, как и во всем, соблюдать меры предосторожности.

«Рекомендованная доза в день — не более 200-300 миллилитров комбучи», — посоветовал Кудаев.

Он также призвал не чистить зубы сразу после употребления: в течение 30–60 минут после контакта с кислотой эмаль размягчена, и щетка может ее повредить.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему желтеют зубы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.