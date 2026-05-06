Три группы спасателей и вертолет: в КЧР вторые сутки ищут пропавших девушек

Снегопад в горах Карачаево-Черкесии осложнил поиски пропавших туристок

Сейчас в Карачаево-Черкесии проходит операция МЧС. Около часа назад стало известно, что поиски двух туристок сегодня могут осложниться погодными условиями. За ночь в горах выпало много снега. Из-за этого специалистам сложно не только искать следы пропавших, но даже идти по маршруту. Тем не менее операция продолжается. Сейчас девушек ищут сразу три группы спасателей.

«Одна группа, которая со стороны Тиберды из Карачаевского района вышла. Они прошли уже два перевала, очень много снега, следов никаких не обнаружено, потому что ночью еще выпал снег», — сказал начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Мыльников.

О пропавших известно, что они из Астраханской области. Девушки должны были дойти до так называемого «Озера Любви» на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. О том, что они не могут закончить путь из-за ухудшения погоды, сообщили их родители. В МЧС добавляют, что маршрут был зарегистрирован и в целом не относится к особенно сложным. Но это не отменяет всех рисков, которые возникают в горах. И сейчас, помимо пеших групп, в поисках задействуют также вертолет.

