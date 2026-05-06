Три группы спасателей и вертолет: в КЧР вторые сутки ищут пропавших девушек

Эфирная новость 22 0

Операция МЧС осложнилась погодными условиями — за ночь в горах выпало много снега.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Снегопад в горах Карачаево-Черкесии осложнил поиски пропавших туристок

Сейчас в Карачаево-Черкесии проходит операция МЧС. Около часа назад стало известно, что поиски двух туристок сегодня могут осложниться погодными условиями. За ночь в горах выпало много снега. Из-за этого специалистам сложно не только искать следы пропавших, но даже идти по маршруту. Тем не менее операция продолжается. Сейчас девушек ищут сразу три группы спасателей.

«Одна группа, которая со стороны Тиберды из Карачаевского района вышла. Они прошли уже два перевала, очень много снега, следов никаких не обнаружено, потому что ночью еще выпал снег», — сказал начальник Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Мыльников.

О пропавших известно, что они из Астраханской области. Девушки должны были дойти до так называемого «Озера Любви» на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. О том, что они не могут закончить путь из-за ухудшения погоды, сообщили их родители. В МЧС добавляют, что маршрут был зарегистрирован и в целом не относится к особенно сложным. Но это не отменяет всех рисков, которые возникают в горах. И сейчас, помимо пеших групп, в поисках задействуют также вертолет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Три группы спасателей и вертолет: в КЧР вторые сутки ищут пропавших девушек
7:15
«Это сейчас критично»: эксперт рассказала, как создать идеальное резюме
7:07
«Нейромольер» на сцене Версаля: во Франции представили пьесу, написанную ИИ
7:00
«Ест» ваши зубы: россиян предупредили о вреде популярного напитка
6:51
Захарова заявила о готовности России к результативным переговорам по Украине

Сейчас читают

Navai выразил соболезнования после гибели снявшейся в его клипе Добромиловой
Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео