Очки или линзы: что выбрать для коррекции плохого зрения у ребенка

Многие родители сталкиваются с вопросом: если ребенку требуется коррекция зрения, что лучше — очки или контактные линзы? Современные технологии позволяют использовать оба варианта даже для самых маленьких пациентов, но окончательное решение всегда остается за специалистом.

детский офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Виктория Баласанян объясняет, зачем нужна коррекция, как работают очки и линзы и почему важно не откладывать визит к врачу.

Когда необходимо делать коррекцию зрения ребенку

Проблемы со зрением у детей могут проявляться по-разному. Ребенок щурится, подходит близко к экрану, быстро устает при чтении, жалуется на головные боли.

Причинами чаще всего становятся три состояния: близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия) и астигматизм. Все они приводят к тому, что изображение окружающего мира попадает на сетчатку глаза нечетким, искаженным.

«Принимать решение, что носить ребенку: очки или контактные линзы, должен, конечно же, прежде всего специалист. Конечно, отталкиваясь от субъективных ощущений, то есть что комфортно ребенку, но тем не менее решение принимается врачом-детским офтальмологом», — подчеркивает эксперт.

Чтобы понять принцип коррекции, нужно представить, как устроено зрение в норме.

Глаз человека можно сравнить с оптической системой, где главную роль играют роговица и хрусталик — они преломляют световые лучи так, чтобы изображение сфокусировалось точно на сетчатке. Это тонкий слой светочувствительных клеток, который передает сигналы в мозг, и мы видим четкую картинку.

«Если мы говорим о близорукости, дальнозоркости либо астигматизме, то есть мы имеем в виду некую оптическую линзу. Глядя через которую на окружающий мир, изображение не попадает на сетчатку. То есть туда, куда в норме это изображение должно быть отлокализовано, чтобы мы видели мир четким, ярким, красочным», — поясняет врач.

Что происходит при близорукости и дальнозоркости у ребенка

При близорукости глазное яблоко имеет чуть удлиненную форму, и фокус собирается не на сетчатке, а перед ней. Поэтому ребенок хорошо видит близкие предметы, но удаленные кажутся размытыми.

При дальнозоркости, напротив, глаз чуть короче, и фокус оказывается за сетчаткой, из-за чего страдает зрение вблизи. Хотя многие дети с небольшой дальнозоркостью долгое время компенсируют это напряжением аккомодации.

«Когда имеется близорукость, либо дальнозоркость, либо астигматизм, то есть искажение, на сетчатку попадает уже искаженное изображение, поскольку фокус локализуется либо перед сетчаткой, либо за сетчаткой», — рассказывает специалист.

Особняком стоит астигматизм — состояние, при котором роговица или хрусталик имеют неправильную форму. Вместо одной точки фокуса образуются две, и изображение искажается еще сильнее.

«При астигматизме присутствуют два фокуса, что приводит к еще большему искажению изображения», — отмечает медик.

Зачем ребенку нужны очки и линзы

Смысл любой коррекции — вернуть фокус на сетчатку.

Очки и контактные линзы выполняют роль дополнительной оптической линзы, которая смещает изображение в нужную точку. Когда свет проходит через правильно подобранные очки или линзу, он преломляется ровно настолько, чтобы попасть точно на сетчатку. В результате ребенок видит мир четким, контрастным, ярким.

«То есть смысл ношения очков — отлокализовать это изображение на сетчатке и обеспечить четкое, яркое, контрастное зрение», — объясняет врач.

Но коррекция нужна не только для комфорта. Если вовремя не начать лечение, у ребенка может развиться амблиопия — состояние, которое в народе называют «ленивым глазом».

Мозг привыкает игнорировать нечеткое изображение от одного глаза, и даже после подбора очков зрение полностью не восстанавливается. Особенно это актуально для детей с врожденными нарушениями рефракции.

«Помимо этого, если мы говорим о врожденных ситуациях, то, конечно же, предупредить развитие амблиопии у ребенка в будущем», — разъясняет офтальмолог.

Что выбрать: очки или линзы для ребенка

Современная офтальмология предлагает качественные средства коррекции для любого возраста.

Очки — самый безопасный и простой вариант, они не требуют сложного ухода и подходят даже младенцам. Однако активные дети могут испытывать дискомфорт, а пластиковые оправы иногда ломаются.

Контактные линзы дают лучшее периферическое зрение, не ограничивают движения, не запотевают и не искажают внешность, что особенно важно для подростков.

«Современные контактные линзы, очки. То есть они абсолютно адаптированы для детского возраста в том числе. Поэтому, если доктор назначает, то смело можно носить, в зависимости от того, что конкретно вам подходит», — говорит врач.

Выбор зависит от возраста ребенка, его активности, мотивации, а также от особенностей заболевания.

Например, при высокой степени астигматизма иногда удобнее использовать жесткие газопроницаемые линзы. А при прогрессирующей близорукости существуют специальные ортокератологические линзы, которые надеваются на ночь — они позволяют днем видеть без очков.

Почему нельзя заниматься самолечением плохого зрения у ребенка

Некоторые родители пытаются подобрать очки самостоятельно, ориентируясь на отзывы в интернете или мнение знакомых. Это опасный путь.

Неправильная коррекция не только не улучшит зрение, но и может навредить: вызвать головные боли, утомляемость, а у детей — спровоцировать ухудшение состояния. Только врач после тщательного обследования (иногда с использованием циклоплегии — временного выключения аккомодации) может определить истинную рефракцию и подобрать оптимальный вариант коррекции.

Зрение ребенка меняется по мере роста. То, что подходило в пять лет, может оказаться неподходящим в семь. Поэтому даже при успешной коррекции необходимо посещать офтальмолога не реже одного раза в год, а при прогрессирующей близорукости — чаще.

Врач оценит динамику, при необходимости скорректирует рецепт и даст рекомендации по профилактике.