Эффект впечатляет: найден способ очистить печень от жиров

Кетодиета признана эффективным методом борьбы с жиром в печени

Кетогенная диета способствует быстрому и эффективному очищению печени от накопленных жировых отложений при метаболических нарушениях. Этот вывод следует из исследования китайских ученых, опубликованного в научном издании Frontiers in Nutrition.

Эксперты подчеркивают, что переход на специфический режим питания позволяет добиться видимых терапевтических результатов даже в течение крайне сжатых сроков.

В ходе масштабного эксперимента специалисты из Китая наблюдали за состоянием 102 добровольцев. Пациенты были разделены на две группы: первая придерживалась кетогенной диеты с жестким лимитом на углеводы, а вторая — стандартного низкокалорийного рациона.

Итоги тестирования показали, что у сторонников кетодиеты избавление от жира в печени происходило значительно интенсивнее. Положительная динамика и выраженное улучшение состояния органа были зафиксированы у 84% участников первой группы, в то время как среди приверженцев обычной диеты этот показатель составил всего 45%.

Механизм действия такой системы питания объясняется тем, что резкое ограничение сахаров и крахмала в рационе ведет к снижению концентрации инсулина. Это, в свою очередь, блокирует процессы формирования новых жировых тканей внутри печени. Организм, лишенный привычного топлива, начинает активно использовать внутренние запасы липидов в качестве основного источника энергии.

Ученые предупреждают о побочном эффекте в виде потери мышечной массы, поэтому советуют дополнять кетодиету достаточным количеством протеина и регулярными физическими нагрузками.

