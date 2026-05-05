Бывшую канадскую фигуристку Дюамель отстранили от тренерской работы за травлю

Канадского тренера и бывшую фигуристку Меган Дюамель временно отстранили от работы «за травлю и притеснения» в отношении ее коллеги. Об этом сообщил портал Broken Ice.

По данным источника, дисциплинарную меру ввели на две недели. Поводом стала жалоба, поданная другим тренером еще в ноябре 2025 года. Сообщалось, что действия Дюамель расценили как травлю и домогательство по отношению к нему.

Меган Дюамель 40 лет. Она выступала в парном катании, является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года. Также в ее активе серебро командного турнира на Играх в Сочи.

До этого Дюамель активно высказывалась по поводу допингового скандала на Олимпиаде 2022 года, связанного с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Тогда она призывала к строгим санкциям, из-за чего в ее адрес звучали обвинения в предвзятости по отношению к спортсменам из России.

