Чашка с секретом: ученые нашли миллиарды частиц пластика в чайных пакетиках

Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Эксперты предупреждают о рисках развития онкологических заболеваний из-за ежедневного употребления напитка в такой фасовке.

Частицы пластика в чайных пакетиках чем опасны последствия

Daily Mail: ученые нашли миллиарды частиц пластика в чайных пакетиках

Использование чайных пакетиков из пластика, бумаги или биоразлагаемых материалов является мощнейшим источником загрязнения организма канцерогенными микрочастицами. Об этом сообщило агентство Daily Mail со ссылкой на обзор 19 профильных исследований.

Ученые из Великобритании и Ирана выяснили, что один сухой пакетик содержит около 1,3 миллиарда частиц пластика. Однако при контакте с горячей водой их количество возрастает до 14,7 миллиарда, так как высокая температура способствует разрушению материала на еще более мелкие фрагменты — нанопластик.

Наибольшую опасность представляют изделия из нейлона и ПЭТ (полиэтилентерефталат), которые при заваривании выделяют токсичные вещества в критических объемах.

Исследователи подчеркивают, что масштаб проблемы охватывает почти все виды чайной продукции. Пластик попадает в напиток не только из самой упаковки, но и в процессе производства или из загрязненной воды.

Частицы настолько малы, что способны проникать сквозь стенки клеток непосредственно в кровоток, ткани и внутренние органы.

«Очевидно, что все напитки на основе чая, включая бутилированные продукты и горячие напитки с использованием чайных листьев и пакетиков, загрязнены микро- и нанопластиком, поступающим из различных источников, включая упаковку, воду и сами чайные листья», — отметили авторы научной работы.

По их словам, пакетики из полипропилена и нейлона являются лидерами по выбросу вредных веществ из-за физического и термического воздействия при заваривании.

Ученые выражают серьезную обеспокоенность, так как микропластик уже был обнаружен в легких, печени и даже в опухолевых тканях человека.

Лабораторные тесты указывают на то, что эти частицы вызывают окислительный стресс, повреждая ДНК и провоцируя мутации, которые ведут к раку.

В частности, повышенная концентрация пластика зафиксирована в тканях при колоректальном раке. Кроме того, частицы работают как губки, впитывая тяжелые металлы и фталаты, которые нарушают гормональный фон.

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют полностью перейти на рассыпной листовой чай или хотя бы ополаскивать пакетики перед использованием. Также рекомендуется отказаться от подогрева напитка в микроволновой печи и использовать качественные фильтры для воды.

