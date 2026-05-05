«Свойственен нашему человеку»: Вадим Самойлов о важности юмора

Мария Гоманюк
Эта тема поднимает далеко не легкомысленное отношение к происходящему или желание посмеяться над собой. Ее корень намного глубже.

Музыкант Вадим Самойлов назвал юмор важной чертой характера русского человека

Умение вовремя включить юмор — важная черта русского человека. Таким мнением поделился российский рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

По его мнению, способность смотреть на жизнь с иронией помогает людям сохранять внутреннюю опору даже в сложных ситуациях. Музыкант отметил, что юмор может проявляться почти в любых жизненных обстоятельствах.

«Ну, юмор вообще свойственен нашему человеку. Я считаю, что почти все жизненные ситуации так или иначе юмор в какой-то момент включается», — пояснил он.

При этом, по словам артиста, имеется в виду далеко не легкомысленное отношение к происходящему или желание просто посмеяться над собой.

«Мы, конечно, не придурки, которые, знаете, посмеются над собой», — рассудил Самойлов.

Самойлов подчеркнул, что юмор связан с правильной самооценкой. Он пояснил, что человек через иронию лучше понимает свое место в жизни и может смотреть на личные трудности шире.

«Но вот это, мне кажется, юмор — это олицетворение такой правильной самооценки, когда человек понимает, что… Даже если человек конечен, то жизнь бесконечна», — сказал певец.

По мнению артиста, отдельная человеческая судьба конечна, однако сама жизнь продолжается. Он добавил, что ради сохранения этой жизни, в том числе в стране и на всей планете, человек иногда способен пожертвовать личным эпизодом.

«Жизнь здесь, на планете, жизнь у нас в стране, она бесконечна. И ради этой жизни можно своим личным эпизодом пожертвовать, ради спасения вот этой жизни вообще в целом», — по-философски заключил собеседник.

