Лера Кудрявцева усомнилась в женской дружбе после ссоры с Катей Гордон

Телеведущая Лера Кудрявцева разочаровалась в женской дружбе. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«В женскую дружбу теперь не верю. К сожалению, получается иногда, что все не так. И переворачивают, и оставляют виноватой, хотя ты все равно пытаешься сделать хорошо, как лучше. Но не делай добра — не получишь зла», — заявила шоувумен.

Кудрявцева отреагировала так на фоне ссоры с юристом Екатериной Гордон, которая в марте заявила, что не считает Леру своим другом. При этом телеведущая отказалась раскрывать подробности конфликта.

Говоря о недоброжелателях в интернете, она сообщила, что перестала реагировать на критику и комментарии в свой адрес. По словам ведущей, она достигла возраста, что просто не обращает на это внимания.

Ранее Лера сказала, что не собирается завязывать с музыкальной деятельностью. Звезда планирует в будущем представить своих новых проектов.

