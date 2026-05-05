Спасатели ищут двух потерявшихся туристок в Карачаево-Черкесии
Они должны были завершить свой маршрут 4 мая.
В горах Карачаево-Черкесии начались поиски двух пропавших туристок, которые должны были завершить свой маршрут еще 4 мая. Об этом сообщили в МЧС России.
«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева вышли на поиски двух девушек, которые накануне должны были завершить туристический маршрут в Зеленчукском районе», — сказано в тексте.
Тревогу забили родители девушек. По словам родственников, туристки не могут найти выход к населенному пункту. Их маршрут был зарегистрирован в МЧС. На поиски направлены 15 спасателей. Планируется обследовать два района, заявленных в их регистрационной карточке — это село Красный Карачай через перевал Муха, а также Архызское седло с Марухским ущельем.
