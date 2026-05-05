Спасатели ищут двух потерявшихся туристок в Карачаево-Черкесии

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Они должны были завершить свой маршрут 4 мая.

Поиск туристок в Карачаево-Черкесии май 2026 год

Фото: www.globallookpress.com/Andrei Kamenev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В горах Карачаево-Черкесии начались поиски двух пропавших туристок, которые должны были завершить свой маршрут еще 4 мая. Об этом сообщили в МЧС России.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева вышли на поиски двух девушек, которые накануне должны были завершить туристический маршрут в Зеленчукском районе», — сказано в тексте.

Тревогу забили родители девушек. По словам родственников, туристки не могут найти выход к населенному пункту. Их маршрут был зарегистрирован в МЧС. На поиски направлены 15 спасателей. Планируется обследовать два района, заявленных в их регистрационной карточке — это село Красный Карачай через перевал Муха, а также Архызское седло с Марухским ущельем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загадке исчезновения семьи Усольцевых и других тайнах красноярской тайги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:25
Битва за название: Ким Кардашьян обвинили в краже интеллектуальной собственности
14:20
Полина Гагарина назвала профессию своей мечты после завершения музыкальной карьеры
14:14
Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей
14:10
Набирали баллы: как составляли рейтинг самых популярных сериалов страны
13:59
В СК сообщили о погибших и пострадавших при атаке ВСУ в Чувашии
13:58
Суд прекратил уголовное дело в отношении Гуфа

Сейчас читают

«Желаю гореть в аду»: девушку, тайно снявшую Лерчек в спортзале, исключили из клуба
Вспышка хантавируса: что известно о смертельной инфекции
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео