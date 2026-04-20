«Склоняем головы»: Путин о подвиге ликвидаторов чернобыльской аварии

Путин назвал подвигом самоотверженные действия ликвидаторов чернобыльской аварии

Президент России Владимир Путин отметил не имеющее аналогов мужество участников ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, случившегося 40 лет назад. Об этом говорится в телеграмме главы государства, опубликованной 20 апреля на официальном сайте Кремля.

«Мы склоняем головы перед подвигом героев, которые 40 лет назад при ликвидации последствий техногенной аварии на Чернобыльской АЭС встали на пути огня. Не дрогнули и не отступили, до конца выполнили свой профессиональный, гражданский, человеческий долг, многие — ценой собственной жизни», — говорится в обращении.

Путин отметил, что именно действия спасателей оградили нас от катастрофы.

Президент подчеркнул, что Россия навсегда сохранит память о тех, кто, рискуя собой, ликвидировал аварию, эвакуировал людей и восстанавливал разрушенное. Речь идет о сотрудниках станции, пожарных, военнослужащих, строителях и медиках.

Сегодня в стране действуют меры социальной защиты и реабилитации пострадавших. Путин выразил благодарность членам Союза «Чернобыль» и других общественных организаций за помощь в реализации этих программ.

Ранее заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский рассказал, что, вопреки распространенным мифам, у животных в зоне отчуждения не наблюдается массовых видимых мутаций. Текущий уровень радиации там не настолько высок, чтобы вызывать аномалии.

